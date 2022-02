Ljouwerter F-35's ûnderweis nei East-Europa om loftrom te beskermjen

It doel fan de F-35's is om it NAVO-loftrom boppe East-Europa te beskermjen. Om 10.15 oere hinne wie it fuortgean fan de twa tastellen te hearren yn Ljouwert.

"Hiermee brengt Nederland bondgenootschappelijke solidariteit tot uitdrukking", meldt it ministearje fan Definsje op Twitter. "We dragen, zeker nu, bij aan handhaving van integriteit van het NAVO-verdragsgebied."

Missy yn Bulgarije

Ein jannewaris waard al bekend dat trije F-35's en 100 personielsleden fan de Ljouwerter fleanbasis op missy soenen nei Bulgarije fanwegen de spanningen yn Oekraïne.

Russyske ynvaazje

Presidint Poetin fan Ruslân kundige tongersdeitemoarn betiid yn in taspraak op de Russyske steatstelefyzje oan dat it leger yn aksje komme soe. Hy hie it oer in 'spesjale militêre operaasje'. Yn ferskate stêden troch hiel Oekraïne waarden dêrnei eksploazjes heard.

It Oekraynske leger seit dat der fiif Russyske fleantugen en ien Russyske helikopter delhelle binne. Ruslân sprekt dy berjochten tsjin.