Syktefersom yn de soarch fierder tanaam

'Minsken stean aanst mei karnaval ticht opinoar yn in folle kroech en sagau't se it iepenbier ferfier ynstappe moatte se in mûlkapke op.' 'It is net mear te hanthavenjen no't de 1,5 meter-regel derôf is. En wy hawwe al hieltyd te krijen mei agresje.' Dat binne samar in pear reaksjes yn in enkête ûnder CNV-leden yn it iepenbier ferfier.

De measte OV-wurknimmers wolle ôf fan de mûlkapkesplicht (78%). Goed 86% fan de wurknimmers yn it iepenbier ferfier fynt dat it kabinet sa gau as mooglik dúdlikheid jaan moat oer it ôfskaffen fan de mûlkapkeplicht yn bussen, trenen en trams. Oan de enkête diene 738 CNV-leden mei. Sy wurkje yn it busferfier en by it spoar.