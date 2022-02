Oprop hoarekasaken: 'Hâld slutingstiden yn begjin fan de nacht'

De ferplichte coronatest foar grutte eveneminten skeelt yn trochsneed 1,6 oant 3 sikehûsopnamen deis, neffens in ûndersyk fan de TU Delft. Fan freed ôf moat foar binneneveneminten mei mear as 500 besikers in coronatest dien wurde. Undersiker Bas Kolen sei datst dêrmei yn trochsneed in pear hûndert besmettingen deis foarkomst. Oft dat in soad of in bytsje is, is net oan him om oer te oardieljen. Lang net alle besmette minsken komme yn it sikehûs.

De ûndersiker basearret him op berekkene oannames oer it trochsneedtal besikers op in dei fan grutte konserten en eveneminten binnendoar. Ek it tal besmetlike minsken dat omrint yn Nederlân is in ûnwissichheid. Yn de berekkeningen is de ûndersiker derfan útgien dat dit 2 prosint fan de befolking is.