Coronanijs 24 febrewaris: 'Hâld slutingstiden hoarekasaken yn begjin fan de nacht'

Fan freed ôf is in negative testútslach inkeld noch nedich foar grutte gearkomsten binnendoar sûnder fêst sitplak. Dan moatte alle besikers, faksinearre of net, harren yn it foar teste litte op corona. Oant no ta hiene minsken dy't net faksinearre wiene in negative coronatest nedich foar tagong ta bygelyks de hoareka.

De ferwachting is dat de fraach nei tests freed ynsakket. Oanbieders lykas Testcoronadirect en Spoedtestcorona witte no al dat se lokaasjes slute moatte. Alegria Health, mei sa'n tweintich lokaasjes yn it noarden en westen fan Nederlân, ferwachtet foaral troch de wike ticht te gean. Yn de wykeinen wol eigener Margaret Krijnen safolle mooglik lokaasjes iepenhâlde, ek yn lytsere plakken lykas Easterwâlde.

Stichting Open Nederland dy't de testen foar it coronatagongsbewiis organisearret, kin noch net sizze hoefolle lokaasjes oft iepenbliuwe sille. En dus ek net oft elkenien binnen in heal oere in testlokaasje berikke kin.