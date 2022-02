Rêding Boalserter swimbad wie net ienfâldich: "Je freegje nochal wat"

"As jong famke wie ik altyd al te finen yn it bûtenbad", fertelt De Rijke. "Doe't dy yn 1994 ticht gong, wie ik hiel tryst. En doe't it binnenbad ek ticht soe, sei ik: dat kin net."

Se sleat har oan by in wurkgroep om it swimbad te behâlden. "We ha ús út de naad wurke, mei alle Boalserters en omwenners. En dit is it resultaat, ik bin der hiel grutsk op."

Sûnder de ynspanning fan de wurkgroep hie it bad der net mear west. "We moasten in plan skriuwe, dat siet neffens de gemeente hiel goed yn elkoar. Dêrom ha we besletten om der mei ús allen foar te gean."

Beswierlik

Ienfâldich wie dat net, want der moast ek jild op it kleed komme. En dat wylst ek de middenstân yn Boalsert te lijen hat fan de coronakrisis. "Sûnder jild kinne je neat. We ha in hiel soad bedriuwen oanskreaun, mar je freegje nochal wat. In protte bedriuwen ha it ferskriklik swier hân."

Dat fielde dus ek wol wat beswierlik, moat De Rijke tajaan. "Mar we ha ek noch safolle moaie reaksjes hân. We binne in aksje begûn dat minsken 'freon' wurde kinne fan it swimbad. Der binne ek allegear bedriuwen dy't ús yn natura stypje. Dat kinne we ek brûke, bygelyks foar it opknappen fan de resepsjeromte."