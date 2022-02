Grutskalich ûndersyk nei libben yn Waadsee: 1.500 stikken boaiem opfiskje

It ûndersyk fynt allinnich plak op de stikken Waad dy't altyd ûnder wetter steane. Dêrfan is folle minder bekend as fan it Waad boppe wetter. Dat wylst de ûnderwetternatuer, mei saneamde biobouwers lykas mokselbanken en oesterriffen, ek in thús wêze kin foar in grut ferskaat oan soarten dêr't bisten en minsken ôfhinklik fan binne.

169 ferskillende soarten

It heart allegear by it projekt 'Waddenmozaïek', dat him benammen op de ûnderwetternatuer rjochtet. It ûndersyksprogramma rint noch oant 2025. Yn 2019 hat der ek al sa'n grutte meunsteropname west op it Waad. Doetiids binne der sa 169 ferskillende soarten libbens fûn yn en op de Waadboaiem.