Eaststellingwerf: tiny houses oplossing foar wenningkrapte?

Yn 2021 gie it om 588 meldingen oer persoanen dy't mei de holle op 'e rin binne. Dat is 214 prosint mear yn ferlyk mei 2020. De meldingen wurde dien as in persoan in gefaar is foar himsels, harsels of foar in oar, of as ien de iepenbiere oarder fersteurt

De plysje wol mei klam sizze dat it ek gean kin oer meardere meldings oer ien en deselde persoan. Dochs is it in opfallende taname. Oer de reden dêrfan is noch net folle bekend.