LTO bliid mei plan foar ekstra maatregels tsjin fûgelgryp

Neffens Piet Faber fan de fakgroep Plomfeehâlderij fan LTO Noord ferjit de minister noch in wichtich aspekt. "Hoe is de fentilaasje fan in bedriuw regele? Kin der noch fersmoarging yn komme?"

Faksinaasje

Faber tinkt dat de sektor benammen útsykje moat hoe't it firus him ferspriedt. "Hoe komt dat ferrekte firus sa'n stâl binnen? Dêr binne wy nei op syk. Mooglik kin dizze ekstra hygiënecheck dêrby helpe."

De minister tinkt mei syn nije maatregels yn de goede rjochting, fynt Faber. Al is hy noch net hiel konkreet. Faber wiist ek op it belang fan faksinearjen. "Faksinaasjes kinne hiel wurksum wêze by it bestriden fan firussen, dus dat is in goede saak."

Betinking fûgelgrypslachtoffers

Bisterjochteorganisaasjes sille tongersdei foar it Twadde Keamergebou fûgelgrypslachtoffers betinke. Sy wolle dat der mear dierfreonlike oplossingen komme foar de bisten mei fûgelgryp.