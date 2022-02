Taai VC Snits ferliest fan Sliedrecht en is útskeakele yn de beker

Snits spile prima yn de earste set tsjin de koprinner fan de earedivyzje. Oan de ein fan de set kamen de Snitsers wol tekoart 25-22.

Snits net kânsleas

Yn de twadde set begûn Snits prima. It kaam ek mei 4-6 foar, mar dêrnei naam Sliedrecht in inisjatyf oer. De set waard ôfsletten mei 25-20 op it skoareboerd.

Snits naam yn de tredde set in brutale foarsprong (1-8). De Snitsers holden Sliedrecht hieltyd op ôfstân. De set einige by 19-25. De tuskenstân kaam dêrtroch op 2-1.

Op en del

Sliedrecht en Snits dienen ek net folle foar inoar ûnder yn de fjirde set. Dan hie Snits wer in foarsprong, dan gong Sliedrecht wer oan de lieding. Oan de ein fan de set wie de foarsprong dochs wer foar Sliedrecht. De set einige yn 25-22. Dêrmei wie de einstân 3-1.