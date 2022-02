Undernimmers oer coronatiid: "It is in bledside út in boek, mar wol in swarten"

"Ik tink dat der wer mear minsken yn de winkel komme", seit Laura de Graaf. Se is midden yn de coronatiid in eigen kleanwinkel begûn, Plus size fashion by L. "Klanten fine it net noflik om mei in mûlkapke op te winkeljen. No't dat net mear hoecht tink ik dat it in stik drokker wurdt."

Gjin oerheidsstipe

De Graaf is der klear foar. It wie foar har gjin maklike tiid. Wie se kwealik begûn, siet se yn lockdown. Dochs foel it har net swier: "Ik hie al in webwinkel mei in soad fêste klanten. Dat wie in moaie basis. Dêrtroch koe ik dit dwaan."

Stipe fan de oerheid wie der net foar har. "Nee, want ik ha gjin omset draaid. Dan hast der gjin rjocht op. Mei help fan sparjild en de omset fan de webshop dy't goed trochdraaide, ha ik wol wat fertsjinne."

De Graaf is fol goede moed. "Ik wol ûndernimme. Ik fyn it ek hartstikke gesellich om mei klanten oan de slach te gean. Ik ha ynvestearre yn de nije kolleksje en mei de maaitiid foar de doar wurdt it grif in stik drokker."