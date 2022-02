Museum Hylpen kin ferbouwe mei help fan jild lotterij

Mei in nij plan hat it museum de VriendenLoterij oertsjûge. De tagonklikheid wurdt ferbettere, der komt in moderne tuskenromte en in besikerssintrum. De kosten binne oardel miljoen euro. Mei de 2 ton fan de VriendenLoterij is der genôch jild en kin de ferbouwing begjinne.

Opstekker

Brouwer: "Dat wie in geweldige opstekker! It jout ek oan dat wy mei in projekt dwaande binne dat slagje kin. Dizze twa ton hat ús behoarlik stimulearre om de einfaze ek te realisearjen."

Brouwer is der wiis mei dat der mear omtinken komt foar besikers dy't minder mobyl binne: "Wy fine dat de tagonklikheid fan it museum echt ferbetterje moat. Net elkenien kin fia de steile treppen nei boppen komme en minsken mei rolstuollen en rollators kinne no net troch it museum. Dêrtroch misse we publyk. Nei de ferbouwing is dat folle better."