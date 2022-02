Sintrum Bûtenpost moat oars: "Soad leechstân en net gesellich"

Al jierren stiet in soad winkelromte yn it doarp leech. Oan dy leechstân, mar ek oan de útstrieling fan it sintrum, moat rap wat dien wurde. Dat fynt wethâlder Harjan Bruining. "It sintrum hat net in soad grien en der is gjin ûntspanning. Hjir yn Bûtenpost stean de auto's allegear trochelkoar. En it is net gesellich."

"Hingjen bliuwe"

In wurkgroep fan ferskate belangegroepen yn Bûtenpost hat de ôfrûne tiid wurke oan in sintrumplan. It is de bedoeling dat it doarp yn 2023 in kompakter en fuotgangersfreonlik sintrum kriget, mei mear grien en terrassen. "It moat in moai sintrum wurde dêr't minsken hingjen bliuwe wolle", fertelt Tjeerd Douma fan de wurkgroep.