Wetteroerlêst: Wetterskip set spesjale oerrinpolder yn by Donkerbroek

De ferskillen yn Fryslân wienen grut. Tusken it westen en it easten siet betiden mear as twa meter ferskil. Dat meitsje se net sa'n soad mei by it wetterskip.

De sitewaasje no is ûnder kontrôle. De wetterstannen sakje en ein dizze wike liket it peil wer normaal te wêzen. "Mar it bliuwt dweiltrochwiet yn de greiden," jout Flikkema oan.