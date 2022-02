Froulju Hearrenfean nei kwartfinale nei spektakelstik

Sneon wie it duel nei de earste helte staakt fanwegen it minne fjild. Op it momint fan staken wie it 2-1 foar VV Alkmaar. Sanne Koopman en Alieke Tuin skoarden foar de Noard-Hollanners. Nikee van Dijk soarge foar it Fryske doelpunt.

Woansdei like de wedstriid better te ferrinnen foar Hearrenfean. Zoï van de Ven makke yn de 68ste minút lyk troch in penalty te benutten. Nina Nijstad like dêrnei de oerwinning feilich te stellen troch der 2-3 fan te meitsjen.

Ferlinging

It rûn dochs oars. Yn de 89ste minút krige Alkmaar noch in penalty. Koopman liet sjen dat se ek op woansdei skoare kin: 3-3. Dêrtroch folge der in ferlinging.

Yn de 92ste minút kaam Alkmaar op foarsprong: Koopman soarge foar de 4-3. Hearrenfean joech it lykwols noch net op en fia in doelpunt fan Elze Huls waard it wer lyk. Krekt foar de ein fan de earste helte fan de ferlinging kaam Hearrenfean wer oan de lieding. Chimera Ripa sette de 4-5 op it skoareboerd.

Genadeklap

Yn minút 106 wie it wol beslikke. Ripa makke har twadde fan de middei: 4-6. Krekt foar de ein fan de wedstriid waard it dochs wer efkes spannend. Van de Ven makke in eigen doelpunt: 5-6. Fierder liet Hearrenfean it lykwols net komme. De ploech is no troch nei de kwartfinales fan it bekertoernoai.