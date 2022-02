Rykswettersteat warskôget foar driuwsân op It Amelân

Driuwsân ûntstiet as stosân yn koarte tiid hiel wiet wurdt. Troch de hege wetterstannen fan de ôfrûne tiid, is der op it strân fan It Amelân driuwsân ûntstien.

Rykswettersteat ropt minsken dy't it strân op sille op om wach te wêzen en sa folle as mooglik by de wetterline te bliuwen.