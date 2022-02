Noed by skipswerf yn Harns: "Jonge oanwaaks fine is echt in probleem"

"It probleem wurdt hieltyd grutter, omdat we de fergrizing hawwe. It is gjin licht fak, dus it syktefersom wurdt ek heger", seit Klaas Koolhof fan it bedriuw. "De jonge oanwaaks fine is echt in grut probleem. Dat spilet al sûnt de technyske skoallen ôfskaft binne. Dan hâldt alles in bytsje op."

Jongerein

Neffens Koolhof wit de jongerein net watfoar wurk der allegearre is yn de skipsbou. "It wurdt se net mear ferteld. Ik ha in pear moannen lyn op in tal skoallen west en dêr haw ik in ferhaaltsje ferteld oer jacht- en skipsbou", fertelt de skipsbouwer.

"Dan freegje ik nei de funksjes dy't by skipsbou hearre en se hawwe gjin idee. It wurdt se net ferteld."

Roemenen

Neffens Koolhof binne der op de Maritime Akademy yn Harns by de oplieding skipsbou op it stuit mar twa jonges yn de eksamenklasse. "Dy hawwe gau in baan", seit Koolhof.

"We hawwe it ek wol besocht mei bûtenlânske jonges. Mar as ik tsjin in Roemeen sis: der moat in moai roefke op in skûtsje, besykje dat mar is út te lizzen. Dat giet net."