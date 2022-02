Swiere wynstjitten en buien: tongersdei koade giel

De wyn is westlik, neffens it waarburo. De warskôging jildt foar it westlike diel fan de provinsje, mar net foar de Waadeilannen. Fierders jildt koade giel foar hiel Nederlân, útsein foar de provinsjes Oerisel, Gelderlân en Utrecht. Rykswettersteat warskôget it ferkear om wach te wêzen.

Der kinne neffens it KNMI wynstjitten fan om de 75 kilometer de oere hinne foarkomme Dat bart benammen by de buien dy't oer Nederlân lûke.

It KNMI stelt koade giel yn as der kâns is op gefaarlik waar. By de stoarmen fan de ôfrûne wike is koade oranje en sels koade read foar ekstreem waar en grut risiko ôfjûn.