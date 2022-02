Grutste hoarekabeurs fan Noard-Nederlân definityf nei Ljouwert

"We wilden eigenlijk in februari voor het eerst in twee jaar weer de horecabeurs houden, maar vanwege de geldende coronamaatregelen hadden we het event al verplaatst naar april. Maar nu bleek dat het expo in Assen niet kon garanderen dat er dan plek voor ons zou zijn", fertelt organisator Jan Vlap.

"In het Expo in Assen worden op dit moment vluchtelingen opgevangen en het is nog niet zeker of die er in april uit zijn."

In soad romte

Vlap wie dochs al op syk nei in alternative lokaasje om't it Expo yn Assen letter dit jier oer giet op in nije eigener. It WTC Expo yn Ljouwert lei dêrby al gau foar de hân. "Er is gewoon heel veel ruimte en het is goed bereikbaar voor iedereen."

Drok besocht

De beurs is yn de ôfrûne twa jier net holden fanwege corona, mar yn de jierren dêrfoar waard de beurs drok besocht. Yn 2019 kamen der mar leafst 15.000 besikers op ôf en wiene der mear as 500 stands. Vlap fernimt dat it ferlet fan de beurs dêrom no ek wer grut is.

"Daarom wilden we ook graag dat er dit jaar toch een bijeenkomst zou komen. Vanwege de korte voorbereidingstijd wel wat kleiner dan andere jaren, maar evengoed een stevige beurs met een flink aantal stands."

De beurs wurdt holden op 11, 12 en 13 april.