De toan fan Froukje Sijtsma: "Help, pake!"

Under it motto 'Help Pake & Beppe de vakantie door' wurde bern útnûge om op 'n paad te gean. Allinnich pake en beppe hoege mar in kaartsje te keapjen, de bernsbern meie fergees nei binnen.

Yn myn jeugd wie dy aksje der noch net. It hie ek net in soad útmakke, want myn suskes en ik hienen dochs gjin pakes of beppes dy't wy op sleeptou nimme koenen. Dy fan heitekant wienen beide al ferstoarn doe't ús heit noch mar 21 jier wie, en ek ús mem wie al jong har heit kwyt. Mei beppe fan memmekant stean ik noch wol op de foto, mar doe't ik trije wie rekke sy ek wei. Ik haw der dus eins gjin oantinkens oan.

Ik sei altyd dat ik dat net slim fûn. Wat je net hân hawwe, kinne je ek net misse. Dochs tink ik dat wy as bern ûnbewust in leechte fielden fan leave pakes en beppes. Fan klasgenoatsjes seagen wy ommers hoe leuk at sy it hienen. Doe't myn sus in jier as acht wie wie, skreau se brieven nei 'pake' Klaas, in santiger sûnder frou en bern út in âldereintehûs op It Bilt.

Us heit en mem hienen soks útfûn. Myn sus hie dan dochs in soarte fan pake en op dizze wize soe pake Klaas ek wat minder iensum wêze. Koartlyn pakte myn sus in doaze fol brieven fan souder. De brieven oan pake Klaas sieten der ek noch yn. Se hie destiids alles earst oerskreaun, foar't se de brieven op de post die. De kaarten en brieven fan pake Klaas wienen in prachtige reaksje op har berneferhalen út de jierren tachtich.

Ek ien fan myn jongere suskes die oan de pake-en-beppe-raazje mei. Alle wiken gie se op besite by beppe Durkje, dy't har it haken, breidzjen en oar nifelwurk learde. Sels wie ik mear fan de pakes. De earste pake dy't ik adoptearre wie pake Pieter. Ik trof him doe't ik in jier as achttjin wie. Ik wurke in simmerfakânsje achter de kassa by in agraryske winkel. Wat my opfoel wienen syn prachtige fonkeleagen. Hy seach der altyd hiel blier út en wy makken steefêst in praatsje.

Doe't hy wer ris yn de winkel wie, frege ik oft hy miskien ek myn pake wurde woe. Hy reagearre as wie it in fraach dy't er alle dagen krige. It koe om him wol oangean. Op in kladblok fan it winkelketen leinen wy fêst dat pake Pieter no myn pake wie. Sa út en troch gie ik middeis yn it skoft by him en syn frou te brea-iten. It wie altiten gesellich, mar om't ik yn dy tiid nei Grins ferhuze seach ik pake Pieter folle minder faak.

In nij wenplak, in nij bijbaantsje Ik waard kassjêre yn in supermerk yn Grins. Hiel faak kaam der ek in âlde man by my oan de kassa. Lit ik him opa B. neame. Ik hie wol wat begrutsjen mei opa B. Hy like betize, hie fierstente hite klean oan foar de tiid fan it jier en fan syn ferhalen begriep ik soms mar de helte. Dan fertelde hy bygelyks oer de aventoeren fan Snip & Snap. Op ynternet lies ik letter dat it komyske duo Snip & Snap tusken 1937 en 1977 op de planken stie. Opa B. wie grif wat yn 'e bernskes

In kear stelde ik opa B. foar dat we wol in kearke te kuierjen koenen. Op in waarme middei yn de maitiid helle ik him op, tegearre mei in freondinne fan my. Hy hie allegear ferhalen en geniete sichtber fan de oandacht en de kuier. We wienen noch mar in kertierke ûnderweis, doe't it hielendal mis gong. Troch in skeve stoeptegel kantele syn rollator en rekke opa B. syn lykwicht kwyt, en bedarre langút op de grûn.

De skrik sloech ús om it hert. Wy besochten him oerein te helpen, mar it wie fuort dúdlik dat er wat stikken hie. Mei in brutsen heup waard opa B. yn 'e ambulânse nei it sikehûs brocht. Dyselde dei noch gie ik mei myn freontsje fan doedestiids by him op besite. It ferpleegjend personiel hie skjinne klean nedich en se woenen ek graach mei syn famylje yn kontakt komme. Under plysjebegelieding gienen wy it hûs fan opa B. yn en sochten nei tillefoannûmers fan syn bern en pakten wat klean út de kast.

Sokke aventoeren belibbest fansels net alle dagen mei dyn pake of beppe. Ik soe it dy trouwens ek net oanriede om sokke kaprioalen út te heljen. In museum of in leuke foarstelling liket my mei dit stoarmwaarm in folle gaadliker plan. Op de webside fan museum.frl stiet in hiele list mei leuke aktiviteiten dy'st dizze fakânsje ûndernimme kinst mei pake en beppe, en dêr sit grif wol wat feilichs tusken."