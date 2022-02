Ien op de acht wol gjin folgjende boosterprik | Syktefersom sikehûzen bliuwt heech

Ien op de acht Nederlanners dy't no in boosterprik helle hat is net fan doel om in folgjende prik tsjin it coronafirus te heljen, mocht dy oanbean wurde. Ien op de tsien wit it noch net. Dat docht bliken út in enkête fan it Kieskompas en dataparseburo LocalFocus, ûnderdiel fan it ANP.

Der diene goed 4.400 folwoeksenen mei oan de peiling. Fan dizze groep hat likernôch 70 persint al in boosterprik helle en 10 persint is fan doel om dat noch te dwaan.

Fan de minsken dy't al in booster helle hawwe of dat fan doel is, jout de helte oan in eventuele folgjende prik "zeker" ek te heljen. It is noch net dúdlik oft der in folgjende boosterprik komt. De Sûnensried advisearre ferline wike om dy mooglikheid yn elts gefal te jaan oan minsken mei in ferhege risiko op in slim ferrin fan in coronaynfeksje.