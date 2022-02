Coronanijs 23 febrewaris: Syktefersom sikehûzen bliuwt heech

By de gemeenteriedsferkiezings binne yn de stimlokalen it dragen fan in mûlkapke en it hâlden fan oardel meter ôfstân net ferplichte. Dat komt oerien mei de lanlike maatregels dy't oer trije wiken jilde, meldt minister Hanke Bruins Slot (Binnenlânske Saken) yn in brief oan de Twadde Keamer.

Wol hygiënemaatregels

Der wurde yn de stimlokalen noch wol hygiëne- en beskermingsmaatregeles nommen. "Dat houdt bijvoorbeeld in dat de stemlokalen zo veel mogelijk zo worden ingericht dat kiezers die dat willen, afstand kunnen houden, en dat handcontactpunten regelmatig worden gereinigd." Boppedat moat it betider stimmen op moandei 14 en tiisdei 15 maart derfoar soargje dat kiezers noch genôch mooglikheden hawwe om op in rêstich momint harren stim útbringe te kinnen.

Gemeenten kinne foar de stimburomeiwurkers en tellers fergees selstesten bestelle. In selstest is net ferplicht, it dwaan fan in selstest mei dêrom ek net as betingst oan meiwurkers oplein wurde, seit it ministearje.