Operaasje Fryske Flagge: Geale de Vries gie foar it ûnderwiis nei Noarwegen

"Ik haw op ferskate plakken yn it ûnderwiis wurke. It soe earst in pear jier, mar it waard 14 jier. Dêrnei hawwe wy wer tsien jier werom west yn Nederlân, mar dêrnei woene wy eins wol wer werom nei Noarwegen. Dus sûnt 2012 wenje wy dêr wer", fettet De Vries gear.

Pleechbern

Yn tuskentiid namen Geale en Ton ferskate pleechbern yn 'e hûs. De earste bern giene úteinlik werom nei harren eigen húshâldens, mar úteinlik binne Geale en Ton fâd wurden fan in tal bern. "Wy binne úteinlik mei fiif bern nei Noarwegen ferhuze. Wy hawwe der dêr ek noch in Noarsk jonkje by krigen."

It wie noch in flinke toer om wer te ferhuzen, want der moasten fiif bern en twa hûnen mei. Earst kamen sy yn in hûs yn de bergen terjochte, dêr't sy goed trije jier wenne hawwe. Mar letter besleaten sy nei Halden te ferhuzjen, dêr't De Vries ek in baan krije koe.

Histoarysk Halden

Halden is in moai plak, fynt De Vries. "As je mei de auto út Sweden wei nei Noarwegen ride, dan komme je by de grins by Halden. It is in lytse stêd. It hat in âlde fêsting út de tiid fan de oarlogen mei Sweden. It leit oan in fjord en it is boskgebiet. In moai histoarysk plak."