Stellingwerfske filmbylden út it ferline foar de takomst bewarre

Ferline jier dat de Oudheidkamer Weststellingwerf syn filmkolleksje yn behear jûn by it Fries Film & Audio Archief. It giet om 8mm-films út de jierren 60. Meiwurkers hawwe de bylden trochnaam, opknapt, digitalisearre en online set.

Skerpenseel yn kleur

Sa binne der fjouwer films oer Skerpenseel en omjouwing meinaam, wêrfan't der ek nochris trije yn kleur binne. Dizze 8mm-spoelen wiene noch net earder digitaal makke. Op de bylden is it de mienskip, it boerelibben en it doarp te sjen, mar ek komme der ferskate feestdagen oan bar, lykas Sinteklaas en in kuiertocht.

Wolvegeaster doarpsfilm

Dêrnjonken is no ek de doarpsfilm fan Wolvegea út 1964 digitalisearre. Dizze doarpsfilm is ea makke troch Johan W.L. Adolfs út Enschede, in sakeman dy't in soad doarpsfilms makke. De film wie ea wol op fideobân set, mar no is de film lang om let yn in goede kwaliteit digitalisearre.

"Wat deze collectie nou zo bijzonder maakt, is dat de Stellingwerven een gebied is waar we tot op heden nog niet heel veel films hebben", seit Jurjen Enzing fan it Fries Film en Audio Archief.