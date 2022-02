Keamerfragen oer ferlerne konteners fan Marcos V boppe Flylân

De Marcos V ferlear 26 lege konteners, dy't noch hieltyd net fûn binne. Keamerleden Habtamu de Hoop (PvdA) en Suzanne Kröger (GrienLinks) wolle ûnder oare witte oft de minister it krekt as har folstrek ûnakseptabel fynt dat der wer konteners fan in skip slein binne.

Dêrneist freegje se oft de minister fynt dat de Kustwacht it foech krije moat om skippen by swiere stoarm tsjin te hâlden en wat de minister der op ynternasjonaal nivo oan dwaan sil om it oerboard slaan yn de takomst foar te kommen.