UPDATE: Plysje hâldt fertochte oan wenningoerfal yn Ljouwert

De plysje hat in 39-jierrige man sûnder fêst wen- of ferbliuwplak oanhâlden as fertochte fan de wenningoerfal op 11 jannewaris oan de Waling Dijkstrastrjitte yn Ljouwert. By dy oerfal moatst in frou op leeftyd har pinpas en koade ôfjaan. De man waard filme doe't er mei de stellen pas jild pinde.