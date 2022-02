Dantumadiel en de fúzjeperikels: hoe sjocht de takomst fan de gemeente derút?

De SGP

Dantumadiel is de iennichste Fryske gemeente dêr 't de SGP yn meidocht. Yn it benammen kristlike Dantumadiel wiene ôfrûne riedsperioade 9 fan de 17 sitten foar konfesjonele partijen: CDA (5 ), ChristenUnie (3) en de SGP (1 ).

Hoewol 't de SGP hjir it lytste kristlike bruorke is, kin it al sûnt de jierren tritich rekkenje op ien oant en mei twa sitten. Dêrmei is de SGP de langstsittende partij yn gemeente Dantumadiel.

No 't Tom Bakker nei 12 jier yn de ried in stap weromdocht, hat de SGP in nije listlûker: Heerke Kooistra. Under syn bewâld bliuwt de SGP kant tsjin de keapsnein. De partij sjocht it as 'voorrecht' om ien dei yn de wike ôfstân nimme te kinnen fan 'ons werk'. Yn 2017 tsjinne de PvdA noch in moasje yn om de keapsnein mooglik te meitsjen. Nei fûl ferset fan de konfesjonele partijen waard dizze moasje net oannaam.

'Hoekstien fan de mienskip'

Opmerklik is dat de SGP derfoar pleitet om relaasjeterapyen út de gemeente wei te subsidiearjen. Húshâldens binne neffens it programma ' ûnmisber ' en it plak dêr 't bern foarme wurde. Sadwaande is en bliuwt it húshâlden neffens de SGP de 'hoekstien fan de mienskip'.