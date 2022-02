Pleit foar rekreatyf winkelje yn Ljouwert: "En de auto's der no echt út"

Galema bliuwt betrouwen hâlden yn it wêzen fan in binnenstêd. "Der bliuwt altyd in ferlet fan in plak dêr't minsken byinoar komme kinne om leuke dingen te dwaan. In plak dêr't je minsken moetsje. Minsken sykje fertier."

Sa besjoen feroaret in winkelsintrum wol, tinkt Galema. "Konsuminten dogge boadskippen bygelyks dochs op in oare wize. Dat bart online of fia plakken bûten it sintrum dêr't minsken fergees parkearje kinne en gau hinne en wer gau wei gean kinne." Koartsein: in binnenstêd hat in oare funksje.

Skulden werombetelje

Bedriuwen hawwe noch wol in soad skulden, konkludearret Galema. "By de hierbaas, de Belestingtsjinst en by leveransiers. Der is fansels twa jier net ynkasearre, om't men ek neat fertsjinje koe. De fraach is hoe't it no giet, yn hokker tempo ûndernimmers skulden werombetelje moatte."