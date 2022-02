FIDEO: Drokte troch skeameldingen by Kollumer fersekerder

Trije stoarmen efterinoar oan, dat hiene sy by fersekerder Stellema yn Kollum noch net meimakke. It bedriuw ferwachtet noch wiken dwaande te wêzen mei de mear as 120 skeameldingen dy't binnenkamen. De earste melding kaam fan eigener Klaas Jan Stellema sels, by him waaide in beam om yn 'e tún.