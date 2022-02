Kommandeurskip foar Ireen Wüst, priizgjende wurden foar Sven Kramer

Alle medaljewinners waarden by de gearkomste beneamd ta Ridder yn de Oarder Oranje-Nassau. Omdat Ireen Wüst dy ûnderskieding by in eardere Olympyske medalje alris krigen hie, wie der foar har in hegere ûnderskieding. Minister Conny Helder fan Sport rikte de ûnderskiedingen út namme fan de kening út.

Sven Kramer ek neamd

Mei minister-presidint Mark Rutte ûntfong Helder de sporters en beide sprutsen se ek ta. Rutte hie dêrby ek priizgjende wurden foar Sven Kramer. Hy wûn gjin medalje, mar waard fanwege syn jierenlange reedrydprestaasjes dochs neamd.

Nei de gearkomste yn de Ridderseal reizigen de sporters troch nei Paleis Noordeinde. Dêr waarden se ûntfong troch kening Willem-Alexander en keninginne Máxima. Op it bordes fan it paleis waard mei in keninklik pear in groepsfoto makke.