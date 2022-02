Nijhoarnster Ryksmonumint yn pún troch de stoarm: "It liket net bêst"

It giet om in Saksysk wenhûs út de 17e-iuw mei dêrefter in 19e-iuwske skuorre. Yn it foarhûs oan de Schoterlandseweg sitte noch âlde tegeltablo's en balken.

"De skuorre is folslein ferlern gien. Dat liket net bêst", fertelt eigener Marthijs Roorda. "Ik wie sels yn it bûtenlân mei de stoarm, mar ik krige in foto fan in freon út it doarp. Ik tocht: bliksem, dit is mis."

Rêdt it 17e-iuwske foarhûs it?

De grutste skea is oan de skuorre, dy leit hielendal yninoar. Mar dat betsjut net dat it 17e-iuwske foarhûs geef bleaun is. "Want de efterein fan it hûs is hielendal fuortslein. De muorre en it dak binne ûntset. It hat it hiele wykein der ynreind en -waaid."

Tiisdeitemoarn is der in needreparaasje dien. "Dêrmei besykje wy om it foarhûs wol te behâlden foar de takomst. Mar it is noch ôfwachtsjen."

Uthingboerd foar GreenInclusive

Roorda is ien fan de minsken efter GreenInclusive, it bedriuw dat bekend is om't it himpplanten ferbout en der sirkulêre produkten fan makket, lykas isolaasje.

"Wy hawwe dit hûs ferline jier yn jannewaris kocht mei it idee om hjir in proefbuorkerij te meitsjen foar ús himpaktiviteiten", leit Roorda út. "It soe ek de lokaasje foar ús stichting wurde om griente en fruit te ferbouwen foar húshâldens mei in lytse beurs út gemeente Hearrenfean."