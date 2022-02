It peil sakket, mar it Wetterskip krijt noch in soad oerlêstmeldingen

In tafaller wie dêrom dat no ek de Lauwersmar de mooglikheid joech om wetter te spuien, om't de noardlike wyn tafoel. "Het is niet zo heftig als dat we dachten. De opstuwing in het water is wat aan het afnemen." It foarkomt ek dat men wetter oan it 'rûnpompen' bliuwt.

12 milimeter de dei mooglik

Wetter fuort krije bliuwt in kwestje fan geduld, seit Kroon. "Ons systeem is erop gericht dat we zo'n 12 millimeter per dag weg kunnen pompen. Als er op verzadigd land zo'n 40 millimeter valt, dan hebben we zeker drie-vier dagen nodig om het weg te krijgen." It útmeallen kostet tiid, ek al wurdt der ekstra pompkapasiteit ynset.

Wetterskip Fryslân ferwachtet noch wol de kommende dagen nedich te hawwen. It Woudagemaal bliuwt grif noch oant tongersdei draaien.

Antisipaasje en akseptaasje

De toverwuren binne antisipaasje en akseptaasje. Kroon: "Wij kunnen de natuur niet beïnvloeden, dus we moeten anticiperen. We moeten tegelijkertijd accepteren dat we zo nu en dan wat wateroverlast hebben. Je kunt het niet altijd met techniek oplossen. Zeker naar de toekomst toe zullen we moeten kijken hoe we het water langer vast kunnen houden, bijvoorbeeld in natuurgebieden."