Woudagemaal op stoom mei wetteroerlêst: "Foar ús it moaiste dat der is"

It Woudagemaal stiet no 24 oeren deis oan, oant op syn minst tongersdei: "It is no hiel hurd nedich. It wetter stiet no hiel heech en op guon plakken is it sels oer de wâlskanten hinne slein. It wol ek net yn de grûn sakje, dus we moatte it wol ôffiere op dizze wize", seit De Boer.

Neffens Wetterskip Fryslân sakket it wetterpeil yntusken wer, mei troch de ynset fan it Woudagemaal, it Hooglandgemaal en spuislûzen. It duorret noch in oantal dagen foardat it peil wer normaal is.