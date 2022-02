Healjier nei wetteroerlêst Wâldsein: "Gemeente bezig met structurele oplossing"

De pomp is wol in tydlike oplossing, mar der wurdt wurke oan it strukturele oplossing foar de wetteroerlêst. "Ik geloof dat ze toch wel geschrokken zijn na de wateroverlast die we in augustus hebben gehad", seit Messing. "We hebben nu maandelijks overleg met de gemeente, Wetterskip en dorpsbelang."

Lange termyn

De gemeente Súdwest-Fryslân en buro TAUW binne dwaande mei in oplossing fan de oerlêst foar de lange termyn. "In april beginnen ze met de zaken die vrij gemakkelijk te verhelpen zijn. Dan hebben we het over een inspectie van een riool, over een plek middenin het dorp bij een eetcafé waar nu een oplossing voor bedacht is."

Wat de langetermynoplossing fan de gemeente krekt is, en wannear't dy der komt, is noch net dúdlik. Messing seit yn elts gefal wiis te wêzen mei de "participatie" fan de gemeente yn dizze kwestje: "Ik ben er tevreden over."