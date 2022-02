Ynternasjonale dielnimming oan earste Visit Friesland Elfsteden Race

De ploegen komme út hiel Europa en sels út Kanada. It giet bygelyks om Sport-Vlaanderen-Baloise en de kontinintale ploegen Bingoal WB Development Team, Elkov-Kasper fan Tsjechië en X-Speed United fan Kanada.

De nasjonale ploech fan Eastenryk docht ek mei oan de Alvestêdetocht foar hurdfytsers, dy't 6 maart foar it earst ferriden wurdt.

Opliedingsploegen fan Jumbo-Visma

Ut Nederlân wei komme de opliedingsploegen Jumbo-Visma en DSM. Fierder dogge oan de race alle Nederlânske UCI-teams mei.

Organisator Thijs Rondhuis fan Courage Events neamt it in "mooi evenwichtig veld, zo aan het begin van het seizoen met sterke renners van binnen en buiten onze landsgrenzen. De kans is groot dat jonge talenten hier direct hun visitekaartje af willen geven richting de profteams en willen laten zien goed ze uit de winter zijn gekomen."