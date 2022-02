Ald-dosint Beyers Naudé kriget ien jier sel foar seks mei learlinge

Njonken de selstraf is der ek in healjier selstraf ûnder betingst oplein. De learlinge hat sein dat sy en de dosint op syn minst tsien kear seks hân ha. Dat barde foar it earst yn in sauna, op in skoalreiske nei de Harz yn Dútslân.

De fertochte seit dat hy pas seks hân hat mei it famke doe't se al fan skoalle ôf wie en doe't se al âlder wie as 18 jier. Hy seit dat it famke de oanjefte foar it grutste part betocht hat. De rjochtbank fynt dat lykwols net leauwensweardich.

Gjin dosint mear, behannelje litte

De rjochtbank fûn de ferklearringen fan it slachtoffer wol betrouber en rekkent it de man oan dat hy misbrûk makke hat fan de ôfhinklike posysje fan de learlinge. Hy soe boppedat it betrouwen dat se yn him hie, skeind ha.

De Ljouwerter fertochte mei de kommende fiif jier gjin dosint mear wêze. Hy moat him fan de rjochtbank behannelje litte en mei trije jier lang gjin kontakt sykje mei it slachtoffer.