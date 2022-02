Syktocht nei konteners yn Noardsee moat noch wachtsje

It skip Marcos V ferlear sneontemoarn 26 lege konteners op de Noardsee. It barde yn of flak nei de nacht mei de swiere stoarm Eunice. It skip fear yn súdlike rjochting fan Bremerhaven nei Rotterdam.

Rederij Noordgat op Skylge hat de opdracht krigen om op syk te gean nei de konteners. Troch ûnder oare de hege weagen slagget dat no noch net. "Maar dat wordt nauwlettend in de gaten gehouden", seit in wurdfierder fan Rykswettersteat. "Zodra het kan, zullen ze van start gaan met het bergingsproces."

It is net dúdlik wêr't de konteners krekt binne. De Kustwacht koe se dit wykein net fine.