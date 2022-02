Willem Nammensma wennet yn Oekraïne: "Wa seit dat it hjirby bliuwt?"

"De minsken hjir binne rjochten op Oekraïne en fiele harren ek Oekraynsk. Neffens Russyske propaganda binne de minsken hjir pro-Dútsk en nazistysk, mar dat is ûnsin. De minsken binne gewoan grutsk op harren lân en sille dat net samar opjaan."

'Poetin wol him noch ien kear bewize'

Nammensma tinkt dat Poetin dwaande is om de gebieten dy't Ruslân ferlear by it ynstoarten fan de Sovjetuny, wer ûnder kontrôle te krijen.

"Sjoch mar nei wat der bard is yn Wyt-Ruslân en Kazachstan. No is Oekraïne oan bar. De man is út op macht en wol him noch ien kear bewize, sadat de wrâld nei him harket."

Takomst yn de kiif

Nammensma hâldt dêrom rekken mei de mooglikheid dat nei ferrin fan tiid Russyske tanks ek oprukke sille nei Kiev. It is in senario dêr't er net oan tinke moat. "Ik wit fan in freon dat de spanning oan it front yn it easten noch net sa heech west hat as no."

As it safier komt, sil er sels útwike nei Poalen of nei Nederlân. De oarlochsdriging set mooglik syn takomst yn Oekraïne wol yn 'e kiif. "Dit is gjin maklik lân, mar we hiene it hjir wol nei't sin. De bern ek", seit Nammensma. "Mar mei it senario fan in oarloch hie ik gjin rekken hâlden doe't we hjir hinne giene."