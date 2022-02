Boalserter swimbad Vitaloo bliuwt kommende fjouwer jier iepen

Yn de gemeenteried fan Súdwest-Fryslân hat lang diskusje west oer it wol as net tichtgean fan it swimbad. Om't de gemeente meardere swimbaden hat en it Boalserter Vitaloo net rendabel genôch wêze soe, wie der sûnt 2021 al driging fan in sluting. Dêrtsjin kamen de ynwenners fan Boalsert lykwols bot yn protest.

Mei de oerienkomst tusken Stichting Ons Zwembad en gemeente Súdwest-Fryslân bliuwt it swimbad yn alle gefallen foar de kommende fjouwer jier iepen. By de oerienkomst is it personiel fan it swimbad ek oernaam.