Bowlsklup Drachten hopet mei te profitearjen fan stjoertiid curling

Bowls kin hiel rûchwei nammentlik omskreaun wurde as in soart mjuks tusken curling en jeu de boules, seit Marga Huisman fan de Bowlsvereniging Smallingerland. Dy organisearje tiisdei it noardlik kampioenskip bowls.

"In bowl hat wat de foarm fan in Edammer tsiis. Dy rôlje je fuort oer in grien tapyt fan 4 meter breed en 30 meter lang. De bedoeling is dat je sa ticht by in lyts baltsje komme, de jack."

Mear as goed mikke

Mar krekt as by it curling is it mear as allinnich goed op it baltsje mikke. "Want de tsjinstanner besiket ek om dyn bowls fuort te spyljen, as dy yn geunstige posysje lizze."

Op it noardlike kampioenskip spylje se yn trijetallen en elk hat trije bowls: yn totaal dus njoggen kânsen om sa ticht mooglik by de jack te kommen.

Dit filmke fan it wrâldkampioenskip bowls yn 2020 gong de hiele wrâld oer: