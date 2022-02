Planetarium krijt Riemersma-oerwurk: 19e-iuwske klok mei 12 funksjes

It oerwurk is makke op basis fan in besteande Fryske sturtstikklok, leit direkteur Adrie Warmenhoven fan it Planetarium út. Mar dochs it it oerwurk folle weardefoller as in gewoane klok.

Meindert Riemersma

De makker is Meindert Riemersma (1838-1908), dy't njonken loazjeminthâlder fan it kafee De Koornbeurs ek oerwurkmakker wie. Hy wie berne yn Kollum, as soan fan komelker Ebbele Meinderts Riemersma en Antje Douma.