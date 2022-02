Lanlik tal positive testen rint fierder werom

Yn Nederlân binne de ôfrûne wike goed 300.000 besmettingen mei it coronafirus fêststeld. Dat is it leechste tal yn sawat in moanne. De omikronweach liket dêrmei fierder ôf te swakjen.

It RIVM meldt alle tiisdeis hoefolle positive coronatests oft der yn de sân dagen dêrfoar registrearre binne. Hjoed komme dy wyksifers foar de 86e kear. Ferline wike melde it RIVM 493.055 positive tests, dat wie doe al 22 prosint minder as de wike dêrfoar.

It sluten fan de teststrjitten troch de stoarmen de ôfrûne dagen hat neffens it RIVM en de GGD'en net in soad effekt op de sifers fan dizze wike.