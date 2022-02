Lanlik 34.638 nije besmettingen | NEF ferlinget regeling terrasútwreiding

De faksinaasje fan poppen tsjin ynfeksjesyktes lykas bof, mazelen en polio is ferline jier in prosint sakke. Dat meldt it RIVM. It liket der neffens it ynstitút op dat de coronapandemy gjin grutte gefolgen hân hat foar it Ryksfaksinaasjeprogramma, mar hielendal wis is it der ek net fan.

"Deze cijfers stemmen tot enige ongerustheid, dus het is belangrijk om alert te blijven. Zeker als de (lichte) daling bij baby's in 2022 doorgaat", seit it RIVM.

It RIVM tinkt dat de coronamaatregelen mooglik ynfloed hân hawwe op de opkomst foar faksinaasjes. De faksinaasjekampanje tsjin it coronafirus soe ek licht ynfloed hân hawwe kinne, om't der yn de maatskippij in soad diskusje west hat oer coronafaksinaasjes.