Coronanijs 22 febrewaris: Lanlik 34.638 nije besmettingen | NEF ferlinget regeling terrasútwreiding

Yn it noarden wurde yn ferhâlding de measte coronagefallen fêststeld. Neffens it RIVM komt dat trochdat de noardlike provinsjes de ôfrûne tiid krekt de minste besmettingen hiene. Oare parten fan it lân hiene yn de ôfrûne moannen in protte positive tests en dêr binne no mear minsken ymmún foar it coronafirus.

Neffens berekkeningen fan it RIVM wie ôfrûne wike yn Fryslân ien op de fjirtich minsken besmet mei it coronafirus. Rotterdam-Rijnmond hie yn ferhâlding de minste besmettingen. Dêr giet it om ien op de tachtich minsken.