54-jierrige fisker begjint opnij: "De ien keapet in Harley, ik keapje dit"

"De see lûkt", seit Bron. "Ik siet yn de gasliedingen, mar dêr sjoch ik net safolle takomst mear yn. Yn de fiskerij wol." Syn kar is opmerklik, om't net eltsenien wiis is mei fiskerij. In soad miljeu-organisaasjes stride tsjin it oerbefiskjen fan de see.

Gjin probleem, neffens Bron: "Ik haw passive fiskerij kocht. Dêr sit gjin boaiemberoering by. It regear wol dat ferbiede, mar dêr haw ik dus gjin lêst fan."