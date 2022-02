Amelân, de gemeente dy’t balansearret tusken ynkomsten en leefberens

Sûnt it begjin fan de coronakrisis hat It Amelân te krijen mei in nij soart toerist: lûdroftiger, easkeriger en fersmoargjender. Faak binne it Nederlanners dy't it eilân ûntdutsen hawwe yn de tiid dat se net nei it bûtenlân koene.

Toerisme as seine of flok

Oer it ûnderwerp toerisme rinne de mieningen fan de ferskate partijen útien. Al bringt it ek problemen, de sektor is in essinsjeel ûnderdiel fan de ekonomy fan it eilân.

Ut sifers fan it Frysk Sosjaal Planburo (FSP) docht bliken dat 42 persint fan alle banen op it Waadeilân binnen de toerismesektor falle. Net allinnich foar de ynwenners is de sektor fan belang: toerisme is goed foar in fjirdepart fan de ynkomsten fan de gemeente.