Omwaaide beam as servearplankje: "Hout fertsjinnet in twadde libben"

Stadshout Leeuwarden is in sirkulêre meubelmakkerij yn Britsum. Dêr fine se it skande dat al dat moaie hout fan de beammen fersnippere en opbaarnd wurdt. It bedriuw ropt minsken op om harren omwaaide beammen by harren te melden.

It sirkulêre bedriuw wol foarkomme dat it hout earne bedarret dêr't it net mear in funksje hat. "In ruil voor de boom die ze ons doneren, kunnen we voor hun een tapasplankje maken van hun eigen boom", seit Danita Vellinga fan de meubelmakkerij.

Fan finsterbank oant servearplank

Gewoanwei brûke se hout fan de gemeente Ljouwert dat oerbliuwt nei snoei- of kapwurksumheden. It doel is om al it hout fan in beam te ferwurkjen. Fan finsterbanken, meubels oant tapasplankjes. Hout fertsjinnet in twadde libben, fynt ek meubelmakker Ithran de la Rie.