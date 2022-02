Van der Molen stelt minister fragen oer fertraging Ofslútdyk: "Tijd is geld"

"De aanpak van de Afsluitdijk is een verhaal van vertraging op vertraging. En daarmee komen de bredere sluis, de nieuwe bruggen en diepere vaargeulen verder onder tijdsdruk te staan. En tijd is geld", sa skriuwt Van der Molen op sosjale media. Dêrom hat er fragen oan minister Mark Harbers steld.

Van der Molen wol witte hoe't it krekt stiet mei de planning en kosten fan it ferromjen fan de slûzen, it ferfangen fan de brêgen by Koarnwertersân en it ferdjipjen fan de fargeulen yn de Iselmar.

Merkbydrage

Koartlyn lieten skipsbouwers en transporteurs witte dochs wol in eigen bydrage leverje te wollen oan it ferbreedzjen fan de slûs yn de Ofslútdyk. De provinsje Fryslân sei dêrnei ta op 'e nij yn petear te gean mei it Ryk. Mar sûnt ferline moanne is der noch net mear dúdlikens kaam, sa konludearret de CDA'er.

Fierder wol hy witte wat de konsekwinsjes binne fan it sâlter wurden fan de Iselmar en wat der dien wurde kin om dit tsjin te gean. Ek wol Van der Molen witte hoe't it sit mei mooglike gadingmakkers foar sânwinning by projekten lykas de fiskmigraasjerivier.