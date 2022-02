Spjirringfiskerij by Ofslútdyk foarearst stillein troch rjochter

De natuerorganisaasje is benaud dat it fiskjen neidielich útpakt foar fûgels yn de Iselmar, dy't spjirringen frette en dêrmei ek foar har fuortbestean.

It ferlienen fan de fergunning is neffens de Vogelbescherming nuver mei it each op de ynspanningen fan it ministearje foar de komst fan in fiskmigraasjerivier. Dat moat yn de takomst it plak wêze foar fisken dy't fan de Waadsee nei de Iselmar wolle en oarsom.

Yn ôfwachting stillein

De rjochtbank sil op in letter momint it beswier fan de Vogelbescherming ynhâldlik beoardiele, dêrfoar sil ek ynformaasje fan saakkundigen frege wurde oer de gefolgen fan de fiskerij foar de fûgels. Omdat de rjochtbank net wis is of dy gefolgen der al of net binne wurdt de fiskerij stillein, yn ôfwachting fan de ynhâldlike behanneling.

It stillizzen jildt oant 15 maart 2022, nei dy dei mei der neffens de fergunning al net mear op spjirring fiske wurde. De fiskers meie fan de rjochter noch wol it gebiet yn om yn de gaten te hâlden hoefolle spjirring der krekt sit. Dy gegevens moatte se neffens de fergunning oanleverje.