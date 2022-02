Van Gent lilk om wér in kontenerferlies: "Economie toch weer voor ecologie"

Van Gent hie foar de stoarm al belle mei de Kustwacht en Rykswettersteat. "Omdat ik benieuwd was of er nog schepen op de routes boven de eilanden waren. Dat was toen niet het geval, er kwam nog één schip aan dat het advies voor de noordelijke route zou krijgen. Maar je ziet het."

It skip Marcos V ferlear 26 lege konteners. Der is om socht, mar it slagge net om de konteners te lokalisearjen.

Hertegjalp

Boargemaster Van Gent fynt it ûnbegryplik. "Het is echt een hartenkreet van mij: wie verzint het nu dat je met windkracht 10-11 met lege containers van Duitsland naar Nederland gaat varen boven de Waddeneilanden. Ik begrijp het niet. Ik wil dat hier actie op komt."

Van Gent pleitet der al jierren foar om te regeljen dat skippen by needwaar net de súdlike farrûte boppe de eilannen nimme moatte. Sy hopet hieltyd op in farferbod yn sokke omstannichheden, mar soks leit ynternasjonaal dreech.