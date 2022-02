CNV-foarsitter: "Der moat in rjocht op thúswurkjen komme"

Wurkjouwers freegje oan de oare kant ien op de trije thúswurkers om wer nei it kantoar te kommen as it thúswurkadvys ferfalt. "Op himsels is it wol logysk, no't freed alle maatregels ferromme wurde", seit foarsitter fan it CNV Piet Fortuin. "Mar it is ek de fraach wat wurknimmers sels wolle, en út ûndersyk komt nei foaren dat dat hybride wurkjen bêst befalt."

It thúswurkjen hat ferskate foardielen, seit de CNV-foarsitter. "Grutste foardiel is dat we fan in hiele protte wurksumheden, wêrfan't we tochten dat it allinnich op de saak koe, sjoen hawwe dat dat ek gewoan thús kin."

Nettsjinsteande dat foardiel ûnderfine wurknimmers ek in ferskil mei wurkjen op kantoar. "Minsken sizze: 'it iennige wat ik mis is it kontakt mei de kollega's, it sosjale ferkear."

Rjocht op thúswurkjen

Op it stuit hawwe de measte wurkjouwers lykwols gjin thúswurkbelied. It CNV wol dat wurkjouwers it ek nei de coronakrisis foar wurknimmers mooglik meitsje om thús te wurkjen, as de wurknimmers dat wolle. "We ha sels sein dat der in soart rjocht komme moat om thús te wurkjen. Jou de minsken de romte om thús te wurkjen."

Dat betsjut ek dat de wurknimmers help krije moatte by it ynrjochtsjen fan in goed plak om te wurkjen. "De wurkjouwer is neffens de Arbowetjouwing ferplichte om te soargjen foar in goed thúswurkplak."

De takomst

It saneamde hybride wurkjen is de takomst, seit Fortuin. "Der bin ik wis fan. Yn hokker foarm dat dan is, ien, twa, trije dagen, mar dat is de takomst. It is wol wichtich dat dêr op de wurkflier goed oerlis oer komt, mar dat is wol de nije wize fan wurkjen."